В Египте раскопали 17 древних мумий, саркофаги и папирус с письменами

Новости Египта. Египет открывает новые археологические тайны. В катакомбах провинции Эль-Минья археологи раскопали 17 древних мумий. Среди находок также саркофаги из известняка и глины, папирус с древнеегипетскими письменами. Возраст мумий пока не известен. Но археологи предполагают, что они относятся к греко-римскому периоду Египта, после того, как в 332 году до нашей эры страну завоевал Александр Македонский.

В последнее время в Египте предпринимают недюжинные усилия в поисках новых археологических сенсаций. Ведь таким образом можно улучшить туристический имидж и привлечь туристов, потерявших интерес к стране пирамид после восстания в 2011 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.