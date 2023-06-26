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В Египте обрушился 13-этажный дом, под завалами находятся люди

26 июня 2023 11:49
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В египетской Александрии в понедельник, 26 июня, произошло обрушение 13-этажного дома, под завалами которого находятся люди, сообщает агентство France-Presse.

Предполагается, что серьезные структурные проблемы могли стать причиной этого происшествия. Информация о пострадавших и погибших пока неизвестна, но экстренные службы уже работают на месте ЧП. Также отмечается, что этот дом обычно использовался для размещения туристов в летний период.

Египетская газета Al-Ahram сообщает, что здание было практически стопроцентно обрушено, были повреждены и легковые автомобили, припаркованные неподалеку. В публикации отмечается, что под руинами могли оказаться не только жильцы дома, но также посетители супермаркета, находившегося на первом этаже. На настоящий момент нет никакой информации о количестве людей, оставшихся под завалами.

# ЧП

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