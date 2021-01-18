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В Египте обнаружили древний погребальный храм и более 50 саркофагов

18 января 2021 08:45
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Новости Египта. В египетском некрополе Саккара обнаружили древний погребальный храм и более 50 деревянных саркофагов. Уникальные артефакты хорошо сохранились. На некоторых даже осталась краска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте обнаружили древний погребальный храм и более 50 саркофагов-1

По мнению ученых, в них захоронены знатные люди, как женщины, так и мужчины. Помимо крупных артефактов, ученые также обнаружили статуэтки, посуду и настольные игры. Что же касается погребального храма, то он, по данным специалистов, посвящен царице Нейт, супруге фараона Тети.

В Египте обнаружили древний погребальный храм и более 50 саркофагов-4

Саккара включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а 3000 лет назад была главным некрополем столицы Древнего Египта.

# Археология # Фотофакт

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