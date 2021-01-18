В Египте обнаружили древний погребальный храм и более 50 саркофагов

Новости Египта. В египетском некрополе Саккара обнаружили древний погребальный храм и более 50 деревянных саркофагов. Уникальные артефакты хорошо сохранились. На некоторых даже осталась краска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению ученых, в них захоронены знатные люди, как женщины, так и мужчины. Помимо крупных артефактов, ученые также обнаружили статуэтки, посуду и настольные игры. Что же касается погребального храма, то он, по данным специалистов, посвящен царице Нейт, супруге фараона Тети.