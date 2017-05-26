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В Египте боевики расстреляли автобус с паломниками: погибли более 25 человек

26 мая 2017 13:21
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Новости Египта. В Египте совершено нападение на автобус с паломниками. Транспортное средство расстреляли боевики. Жертвами атаки стали более 25 человек. Десятки получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте боевики расстреляли автобус с паломниками: погибли более 25 человек-1

ЧП произошло в районе монастыря Святого Самуила на юге страны. По данным правоохранителей, 10 злоумышленников подъехали к автобусу на двух автомобилях, их одежда напоминала форму египетских военных. В данный момент силы безопасности страны патрулируют район нападения. Все подъезды к монастырю перекрыты. Президент Египта собирает экстренное заседание Национального совета безопасности.

# Стрельба

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