В Египте 23 человека погибли при крушении поезда. Машиниста обвиняют в халатности

Новости Египта. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Египте увеличилось до 23 человек. В списке пострадавших – 139 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Египте увеличилось до 23 человек. В списке пострадавших – 139 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в минувшие выходные на севере страны. В причастности к аварии подозревают более 20 человек. Их обвиняют в халатности, недобросовестном использовании государственных средств, а также в подделке официальных документов.
По предварительной версии, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где проводились ремонтные работы, превысил скорость в четыре раза. ЧП стало вторым в стране меньше чем за месяц.