В Египте 23 человека погибли при крушении поезда. Машиниста обвиняют в халатности

Новости Египта. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Египте увеличилось до 23 человек. В списке пострадавших – 139 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в минувшие выходные на севере страны. В причастности к аварии подозревают более 20 человек. Их обвиняют в халатности, недобросовестном использовании государственных средств, а также в подделке официальных документов.