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В Египте 23 человека погибли при крушении поезда. Машиниста обвиняют в халатности

21 апреля 2021 08:26
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Новости Египта. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Египте увеличилось до 23 человек. В списке пострадавших – 139 фамилий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте 23 человека погибли при крушении поезда. Машиниста обвиняют в халатности-1

ЧП произошло в минувшие выходные на севере страны. В причастности к аварии подозревают более 20 человек. Их обвиняют в халатности, недобросовестном использовании государственных средств, а также в подделке официальных документов.

В Египте 23 человека погибли при крушении поезда. Машиниста обвиняют в халатности-4

По предварительной версии, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где проводились ремонтные работы, превысил скорость в четыре раза. ЧП стало вторым в стране меньше чем за месяц.

# Авария # Фотофакт

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