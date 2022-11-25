В ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счёт украинского кризиса

Европейских политиков все больше раздражают действия Вашингтона, который, по их мнению, зарабатывает не только на конфликте, но и дефиците энергоресурсов. Об этом сообщает авторитетное издание Politico. Пока страны Евросоюза борются с затянувшимся кризисом, Штаты находятся в выгодном положении, поскольку могут продавать еще больше газа по высоким ценам. И этим Вашингтон все чаще раздражает ЕС.

В ЕC обвинили США в получении сверхприбыли за счет украинского кризиса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас там пытаются договориться об ограничении цен на газ. Однако прийти к единогласному решению пока не удается. Накануне скептически к инициативе отнеслись Нидерланды и Германия.

Напомним, ранее Москва заявила, что не будет поставлять газ странам, которые установят потолок цен на него. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе превысила 1 430 долларов за тысячу кубометров.