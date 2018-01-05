В Дубае уборщик нашёл сумку с украшениями на 55 тысяч долларов и отдал её полиции

Новости ОАЭ. Индиец, работающий уборщиком в Дубае, нашёл сумку с золотыми украшениями и бриллиантами.

По информации Gulf News, мужчина отнёс находку полицейским. Директор полицейского участка поблагодарил работника за его честность. В сумке были драгоценности на сумму 200 тысыч дирхам. Это почти 55 тысыч долларов.

Мужчина удостоился почётной грамоты и подарка. Какого именно – осталось тайной.

Во время неожиданной находки всегда возникают вопросы, можно ли брать вещи на улице и что с ними потом делать.