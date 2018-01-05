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В Дубае уборщик нашёл сумку с украшениями на 55 тысяч долларов и отдал её полиции

05 января 2018 08:43
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Новости ОАЭ. Индиец, работающий уборщиком в Дубае, нашёл сумку с золотыми украшениями и бриллиантами.

По информации Gulf News, мужчина отнёс находку полицейским. Директор полицейского участка поблагодарил работника за его честность. В сумке были драгоценности на сумму 200 тысыч дирхам. Это почти 55 тысыч долларов.

Мужчина удостоился почётной грамоты и подарка. Какого именно – осталось тайной.

Во время неожиданной находки всегда возникают вопросы, можно ли брать вещи на улице и что с ними потом делать.

Опрос: Готовы ли люди вернуть найденные 1000 долларов? (подробности здесь)

# Деньги # Винакатар Амана Мотабато Лал # Юсуф Аль-Адиди

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