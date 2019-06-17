В Дубае туристам будут предоставлять бесплатные SIM-карты на 30 дней

Новости ОАЭ. Туристам в Дубае будут предоставлять бесплатные SIM-карты сроком действия на 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято с целью повысить уровень комфорта иностранных гостей во время пребывания в стране.

SIM-карты будут выдавать всем совершеннолетним путешественникам во всех терминалах международного аэропорта. На баланс каждой карточки начислят 3 минуты для бесплатных звонков и 20 мегабайт интернета.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы при вылете туриста из страны SIM-карта автоматически деактивировалась.