В Дубае прошла первая гонка в реактивных костюмах

О турнире, который прошел впервые в мире. Пролетая в воздухе и уклоняясь от различных препятствий, восемь пилотов соревновались в гавани Дубая в гонке в реактивных костюмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О турнире, который прошел впервые в мире. Пролетая в воздухе и уклоняясь от различных препятствий, восемь пилотов соревновались в гавани Дубая в гонке в реактивных костюмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их изобрели в 2017 году. Теперь эти чудо-ранцы позволяют людям летать на скорости до 70-ти километров в час над самыми разнообразными ландшафтами.
Джетпаки стоимостью почти полмиллиона долларов оборудованы основной реактивной турбиной, встроенной в сам ранец. На руках пилота закрепляются еще четыре дополнительные турбины. Они позволяют выбирать направление полета и маневрировать. Вес такого реактивного ранца – 27 килограммов.