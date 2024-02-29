В Дубае прошла первая гонка в реактивных костюмах

О турнире, который прошел впервые в мире. Пролетая в воздухе и уклоняясь от различных препятствий, восемь пилотов соревновались в гавани Дубая в гонке в реактивных костюмах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их изобрели в 2017 году. Теперь эти чудо-ранцы позволяют людям летать на скорости до 70-ти километров в час над самыми разнообразными ландшафтами.