В Дубае пожарные всю ночь боролись с огнем, который вспыхнул в одном из небоскребов

Новости ОАЭ. В одном из небоскребов в Дубае вспыхнул пожар. Воспламенение произошло на девятом этаже и стало быстро распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшая к месту происшествия служба гражданской обороны экстренно эвакуировала жильцов. Их приютили в соседнем здании. Всю ночь с пожаром боролись специалисты. Буквально час назад стало известно о ликвидации возгорания. В данный момент проводятся мероприятия по охлаждению здания. Пострадавших нет.