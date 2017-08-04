Прямой эфир

В Дубае пожарные всю ночь боролись с огнем, который вспыхнул в одном из небоскребов

04 августа 2017 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости ОАЭ. В одном из небоскребов в Дубае вспыхнул пожар. Воспламенение произошло на девятом этаже и стало быстро распространяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дубае пожарные всю ночь боролись с огнем, который вспыхнул в одном из небоскребов-1

Прибывшая к месту происшествия служба гражданской обороны экстренно эвакуировала жильцов. Их приютили в соседнем здании. Всю ночь с пожаром боролись специалисты. Буквально час назад стало известно о ликвидации возгорания. В данный момент проводятся мероприятия по охлаждению здания. Пострадавших нет.

# Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: спасение мужчины, застрявшего между вагоном метро и платформой в Китае
04 августа 2017 06:36

Видеофакт: спасение мужчины, застрявшего между вагоном метро и платформой в Китае

Из-за токсичного вещества, используемого для травли клещей и блох, в Бельгии и Нидерландах закрылись около 200 куриных ферм
04 августа 2017 04:08

Из-за токсичного вещества, используемого для травли клещей и блох, в Бельгии и Нидерландах закрылись около 200 куриных ферм

Университеты Великобритании намерены потребовать пересмотра прав граждан ЕС после «Брексит»
04 августа 2017 04:05

Университеты Великобритании намерены потребовать пересмотра прав граждан ЕС после «Брексит»