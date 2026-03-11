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В Дрездене эвакуируют центр города из-за бомбы времен Второй мировой войны

11 марта 2026 10:45
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В центре немецкого Дрездена проходит масштабная эвакуация. По данным властей в безопасное место необходимо переместить около 20 тысяч человек. И это не учения по гражданской обороне. Причиной экстренных мер стала найденная во время строительных работ на берегу Эльбы 250-килограммовая авиабомба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дрездене эвакуируют центр города из-за бомбы времен Второй мировой войны-2

Полиция установила периметр безопасности в километровой зоне. Там находятся здание государственного парламента, несколько министерств, дома престарелых и пансионаты, детские сады и другие социальные учреждения. Возникли серьезные проблемы в движении транспорта – в целях безопасности перекрыты два моста через Эльбу, которые являются единственным путем пересечения реки в центре города. Это далеко не первый подобный инцидент. В январе и августе 2025 года в Дрездене также были найдены неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой. Тогда были эвакуированы десятки тысяч местных жителей. 

# Германия

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