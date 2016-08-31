В доме престарелых в Японии из-за тайфуна погибли 9 человек

Новости Японии. 9 человек погибли в японском доме престарелых из-за тайфуна. Здание затопило из-за разлива рек. Ситуация на островном государстве из-за погоды критическая. Свои дома покинули 150 тысяч граждан. Отменены сотни авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение. В школах не проходят занятия. Метеорологи сообщают о по-настоящему серьезном природном бедствии. Тайфун может спровоцировать не только потопы, но и сход оползней. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют усиление стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.