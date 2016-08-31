Прямой эфир

В доме престарелых в Японии из-за тайфуна погибли 9 человек

31 августа 2016 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. 9 человек погибли в японском доме престарелых из-за тайфуна. Здание затопило из-за разлива рек. Ситуация на островном государстве из-за погоды критическая. Свои дома покинули 150 тысяч граждан. Отменены сотни авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение. В школах не проходят занятия. Метеорологи сообщают о по-настоящему серьезном природном бедствии. Тайфун может спровоцировать не только потопы, но и сход оползней. На ближайшие сутки синоптики прогнозируют усиление стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В Сирии убит один из лидеров «Исламского государства»
31 августа 2016 07:27

В Сирии убит один из лидеров «Исламского государства»

Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон подал в отставку ради президентского кресла
31 августа 2016 07:26

Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон подал в отставку ради президентского кресла

Московские аэропорты отменили более 30 рейсов из-за непогоды
31 августа 2016 07:24

Московские аэропорты отменили более 30 рейсов из-за непогоды