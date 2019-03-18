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В домах родственников «новозеландского стрелка» не нашли никаких улик

18 марта 2019 08:14
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Новости Новой Зеландии. Еще один человека задержали по подозрению в причастности к атаке на мечети в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его взяли под стражу в доме главного фигуранта по делу.

Самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерч

В домах родственников «новозеландского стрелка» не нашли никаких улик-1

Тем временем австралийские правоохранители провели обыски в домах родственников «новозеландского стрелка». Никаких улик обнаружено не было.

«Мы потеряли здесь друзей семьи»: жители Крайстчерча о двойном теракте в мечетях

В домах родственников «новозеландского стрелка» не нашли никаких улик-4

Жители Крайстчерча, где произошло массовое убийство, до сих пор не пришли в себя после трагедии. Люди несут к мечетям цветы и свечи. В результате атак погибли полсотни прихожан. Более 30 пострадавших все еще находятся в больницах. После нападения граждане требуют ужесточения закона об оружии. У оружейных магазинов уже состоялось несколько акций протеста.

# Теракт # Фотофакт

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