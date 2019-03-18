В домах родственников «новозеландского стрелка» не нашли никаких улик

Новости Новой Зеландии. Еще один человека задержали по подозрению в причастности к атаке на мечети в Новой Зеландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его взяли под стражу в доме главного фигуранта по делу.

Жители Крайстчерча, где произошло массовое убийство, до сих пор не пришли в себя после трагедии. Люди несут к мечетям цветы и свечи. В результате атак погибли полсотни прихожан. Более 30 пострадавших все еще находятся в больницах. После нападения граждане требуют ужесточения закона об оружии. У оружейных магазинов уже состоялось несколько акций протеста.