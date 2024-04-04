В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием

В Донецкой Народной Республике удалось обнаружить заминированный схрон с оружием иностранного производства, которое было оставлено военными Украины при их отступлении. Об этом сообщает УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

В ходе совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и военной контрразведки Южного военного округа этот склад удалось найти в Ясиноватском районе ДНР.

При этом ФСБ представила видеоролик, в которой сапер наглядно демонстрирует, как оружие было спрятано в одном из частных домов и как устанавливались мины.

В связи с подозрениями, что помещение склада было минировано, специалисты ФСБ приняли решение уничтожить оружие на месте с использованием накладных зарядов.