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В ДНР нашли заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием

04 апреля 2024 08:50
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В Донецкой Народной Республике удалось обнаружить заминированный схрон с оружием иностранного производства, которое было оставлено военными Украины при их отступлении. Об этом сообщает УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

В ходе совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и военной контрразведки Южного военного округа этот склад удалось найти в Ясиноватском районе ДНР.

При этом ФСБ представила видеоролик, в которой сапер наглядно демонстрирует, как оружие было спрятано в одном из частных домов и как устанавливались мины.

В связи с подозрениями, что помещение склада было минировано, специалисты ФСБ приняли решение уничтожить оружие на месте с использованием накладных зарядов.

# Оружие и боеприпасы

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