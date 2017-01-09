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В девяти муниципальных районах Сербии из-за снегопадов и морозов введен режим чрезвычайного положения

09 января 2017 13:12
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Новости Сербии. В девяти муниципальных районах Сербии из-за снегопадов и морозов введен режим чрезвычайного положения. Наивысший, красный, уровень опасности объявлен на всей территории страны. Специалисты сектора чрезвычайных ситуаций МВД страны эвакуировали из снежного плена 120 человек и более 70 автомобилей.

На Саве и Дунае остановлено движение судов. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге Сербии. Из-за снега заблокированы дороги в горных районах. Около 100 населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира.

Сильный снегопад обрушился и на столицу страны. На улицы Белграда выведена весь автопарк спецтехники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Снегопады

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