В декабре США объявят о последнем пакете военной помощи Украине

В конце декабря США объявят о предоставлении Украине последнего военного пакета помощи, так как ресурсы на исходе. Об этом заявил Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, пишет РИА Новости.

Без выделения дополнительных средств от Конгресса США больше не сможет поддерживать Киев. Остающиеся деньги будут использованы для компенсации поставок в Украину.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США придется выбирать между готовностью собственных ВС и отправкой оружия для Украины. Американский президент Джо Байден обратился с просьбой о выделении 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, но не нашел поддержки в Конгрессе. В итоге Палата представителей ушла на каникулы, а сенат продолжает работу над бюджетом, включая помощь Украине.