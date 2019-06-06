Прямой эфир

В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы

06 июня 2019 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Дании. Смена политического курса: на парламентских выборах в Дании победу одержали социал-демократы во главе с Метте Фредериксен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они получили 91 мандат.

В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы -1

Из 179 мест в однопалатном фолькетинге бывший правящий блок займет 75 кресел. Премьер уже признал поражение и сообщил королеве об отставке правительства.

В ходе предвыборной компании Фредериксен, которая станет новым премьер-министром страны, выступала за увеличение бюджетных трат, продолжение нынешней иммиграционной политики, а также предлагала новый подход к решению проблем экологии.

В Дании на парламентских выборах победили социал-демократы -4

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии в метро с рельсов сошёл поезд
06 июня 2019 08:34

В Японии в метро с рельсов сошёл поезд

В США в аэропорту прогремел мощный взрыв
06 июня 2019 07:45

В США в аэропорту прогремел мощный взрыв

В Уганде из-за оползней разрушены более 150 домов: есть погибшие и десятки пропавших без вести
06 июня 2019 07:00

В Уганде из-за оползней разрушены более 150 домов: есть погибшие и десятки пропавших без вести