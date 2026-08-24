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В Дании хотят ограничить выдачу ВНЖ беженцам из 14 регионов Украины

24 августа 2026 06:21
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Правительство Дании представило законопроект, который меняет порядок предоставления вида на жительство украинцам. Автоматически получить ВНЖ больше не смогут граждане из 14 регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дании хотят ограничить выдачу ВНЖ беженцам из 14 регионов Украины-2

Право на защиту будет предоставлено лишь тем, кто прибыл из зон реальной боевой угрозы. Остальные должны будут обосновать необходимость убежища. В перечень регионов, для которых отменяется автоматический статус, вошли преимущественно западные и центральные области Украины. Киев в число исключений не попал. При этом срок действия временной защиты для украинцев продлен до марта 2028 года.

# Украина

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