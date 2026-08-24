В Дании хотят ограничить выдачу ВНЖ беженцам из 14 регионов Украины

Правительство Дании представило законопроект, который меняет порядок предоставления вида на жительство украинцам. Автоматически получить ВНЖ больше не смогут граждане из 14 регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Право на защиту будет предоставлено лишь тем, кто прибыл из зон реальной боевой угрозы. Остальные должны будут обосновать необходимость убежища. В перечень регионов, для которых отменяется автоматический статус, вошли преимущественно западные и центральные области Украины. Киев в число исключений не попал. При этом срок действия временной защиты для украинцев продлен до марта 2028 года.