В Чили введен режим чрезвычайного положения из-за масштабных лесных пожаров

Новости Чили. Власти Чили ввели режим чрезвычайной ситуации в центральных районах страны. Причиной тому – масштабные лесные пожары, сильнейшие за последнее десятилетие. Огненная стихия бушует на чилийских территориях уже около недели. Пламенем охвачено более 60 тысяч гектаров леса.

В стране зарегистрированы 75 очагов возгорания. Локализовать удалось лишь малую их часть. По последним данным, в результате ЧП пострадали около 200 человек. Власти обратились за помощью и поддержкой к другим государствам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.