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В Чили второй тур выборов: за кресло президента борются экс-глава государства и журналист

17 декабря 2017 12:15
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Новости Чили. В Чили проходит второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За высший государственный пост борются экс-глава государства Себастьян Пиньера и сенатор, журналист Алехандро Гильер.

В Чили второй тур выборов: за кресло президента борются экс-глава государства и журналист-1

Первый тур выборов отметился низкой явкой. За лидеров гонки проголосовали всего лишь около 37 и 23 % избирателей соответственно. Для победы же требовалось 50.

# Фотофакт # Международная политика

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