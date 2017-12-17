В Чили второй тур выборов: за кресло президента борются экс-глава государства и журналист

Новости Чили. В Чили проходит второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За высший государственный пост борются экс-глава государства Себастьян Пиньера и сенатор, журналист Алехандро Гильер.

Первый тур выборов отметился низкой явкой. За лидеров гонки проголосовали всего лишь около 37 и 23 % избирателей соответственно. Для победы же требовалось 50.