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В Чили система здравоохранения на грани коллапса, а в Великобритании ослабляют ограничения

06 апреля 2021 12:33
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Новости мира. Сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19 вынуждает многие страны идти на крайние меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Чили закрыли границы. Система здравоохранения страны на грани полного коллапса. В отделениях интенсивной терапии заняты 96 % мест. На территории столичного округа объявлен строгий карантин.

В Чили система здравоохранения на грани коллапса, а в Великобритании ослабляют ограничения -1

Сложная эпидобстановка наблюдается во Франции, где зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости COVID-19. Все надежды на вакцинацию, темпы которой пока отстают от заявленного плана.

В Великобритании между тем стремятся поскорее вернуться к нормальной жизни. Уже со следующей недели начнется второй этап ослабления ограничений. Откроются непродовольственные магазины, зоопарки, салоны красоты и фитнес-центры.

В Чили система здравоохранения на грани коллапса, а в Великобритании ослабляют ограничения -4

А к середине мая, если показатели не ухудшатся, в стране могут возобновить международное авиасообщение.

# Коронавирус # Фотофакт

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