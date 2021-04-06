В Чили система здравоохранения на грани коллапса, а в Великобритании ослабляют ограничения

Так, в Чили закрыли границы. Система здравоохранения страны на грани полного коллапса. В отделениях интенсивной терапии заняты 96 % мест. На территории столичного округа объявлен строгий карантин.

Новости мира. Сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19 вынуждает многие страны идти на крайние меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложная эпидобстановка наблюдается во Франции, где зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости COVID-19. Все надежды на вакцинацию, темпы которой пока отстают от заявленного плана.

В Великобритании между тем стремятся поскорее вернуться к нормальной жизни. Уже со следующей недели начнется второй этап ослабления ограничений. Откроются непродовольственные магазины, зоопарки, салоны красоты и фитнес-центры.