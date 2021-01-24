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В Чили родились детёныши африканских диких ослов. Посмотрите на редких малышей

24 января 2021 12:04
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Новости Чили. В чилийском зоопарке празднуют рождение двух редких детенышей африканских диких ослов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили родились детёныши африканских диких ослов. Посмотрите на редких малышей-1

В Чили родились детёныши африканских диких ослов. Посмотрите на редких малышей-3

Малышки Лукреция и Ита появились на свет в начале месяца, они здоровы и чувствуют себя хорошо.

В Чили родились детёныши африканских диких ослов. Посмотрите на редких малышей-6

Африканские дикие ослы находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе их осталось всего порядка 200 особей.

В Чили родились детёныши африканских диких ослов. Посмотрите на редких малышей-9

Численность этих животных сократилась из-за браконьеров, человеческой деятельности и потери естественной среды обитания.

В Чили родились детёныши африканских диких ослов. Посмотрите на редких малышей-12

Сейчас их можно встретить лишь в некоторых районах Судана, Сомали и Эфиопии.

# Зоопарк # Фотофакт

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