В Чили родились детёныши африканских диких ослов. Посмотрите на редких малышей

Новости Чили. В чилийском зоопарке празднуют рождение двух редких детенышей африканских диких ослов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. В чилийском зоопарке празднуют рождение двух редких детенышей африканских диких ослов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Малышки Лукреция и Ита появились на свет в начале месяца, они здоровы и чувствуют себя хорошо.
Африканские дикие ослы находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе их осталось всего порядка 200 особей.
Численность этих животных сократилась из-за браконьеров, человеческой деятельности и потери естественной среды обитания.
Сейчас их можно встретить лишь в некоторых районах Судана, Сомали и Эфиопии.