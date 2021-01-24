В Чили родились детёныши африканских диких ослов. Посмотрите на редких малышей

Новости Чили. В чилийском зоопарке празднуют рождение двух редких детенышей африканских диких ослов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышки Лукреция и Ита появились на свет в начале месяца, они здоровы и чувствуют себя хорошо.

Африканские дикие ослы находятся под угрозой исчезновения. В дикой природе их осталось всего порядка 200 особей.

Численность этих животных сократилась из-за браконьеров, человеческой деятельности и потери естественной среды обитания.