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В Чили оползень уничтожил деревню в популярном туристическом районе: сообщают о гибели 5 человек

17 декабря 2017 14:06
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Новости Чили. На юге Чили сошел мощный оползень, уничтожив целую деревню в популярном туристическом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили оползень уничтожил деревню в популярном туристическом районе: сообщают о гибели 5 человек-1

По предварительным данным, погибли 5 человек, в том числе один турист. Его национальность пока не известна. По меньшей мере, 15 человек пропали без вести. Раненых доставляют в госпитали на вертолетах.

Очевидцы природных катаклизмов говорят, что оползень сошел после необычайно сильных дождей. Он буквально похоронил десятки жилых домов и школу. Под слоем камней и грязи оказались и все дороги в долине. В районе ЧП развернута поисково-спасательная операция.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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