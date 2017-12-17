В Чили оползень уничтожил деревню в популярном туристическом районе: сообщают о гибели 5 человек

Новости Чили. На юге Чили сошел мощный оползень, уничтожив целую деревню в популярном туристическом районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, погибли 5 человек, в том числе один турист. Его национальность пока не известна. По меньшей мере, 15 человек пропали без вести. Раненых доставляют в госпитали на вертолетах.

Очевидцы природных катаклизмов говорят, что оползень сошел после необычайно сильных дождей. Он буквально похоронил десятки жилых домов и школу. Под слоем камней и грязи оказались и все дороги в долине. В районе ЧП развернута поисково-спасательная операция.