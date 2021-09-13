В Чили массовые беспорядки. В демонстрациях участвовал и мэр столицы

Новости Чили. В Чили вспыхнули массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чили. В Чили вспыхнули массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционные демонстрации в честь годовщины военного переворота переросли в ожесточенные стычки с полицией. В столице страны Сантьяго карабинеры разогнали митингующих слезоточивым газом и водометами.
По разным данным, арестовано 11 человек. Жесткому разгону не помешало даже участие в демонстрации мэра Сантьяго.