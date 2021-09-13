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В Чили массовые беспорядки. В демонстрациях участвовал и мэр столицы

13 сентября 2021 20:57
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Новости Чили. В Чили вспыхнули массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чили массовые беспорядки. В демонстрациях участвовал и мэр столицы-1

Традиционные демонстрации в честь годовщины военного переворота переросли в ожесточенные стычки с полицией. В столице страны Сантьяго карабинеры разогнали митингующих слезоточивым газом и водометами.

В Чили массовые беспорядки. В демонстрациях участвовал и мэр столицы-4

По разным данным, арестовано 11 человек. Жесткому разгону не помешало даже участие в демонстрации мэра Сантьяго.

# Акции протеста # Ираси Хасслер # Фотофакт

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