В Чикаго за сутки зафиксировано 10 нападений с огнестрельным оружием: убиты 6 человек

Новости США. Всплеск насилия зафиксирован в американском Чикаго. За 20 августа там произошло порядка 10 случаев нападений с применением огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Всплеск насилия зафиксирован в американском Чикаго. За 20 августа там произошло порядка 10 случаев нападений с применением огнестрельного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общей сложности были убиты 6 человек. Около 30 получили ранения различной степени тяжести.
Последний инцидент имел место в округе западный Пулман. Неизвестный подъехал к зданию ночного клуба на автомобиле и открыл из окна огонь, после чего скрылся. Прибывшие на место специалисты констатировали смерть одного человека. Шестерых госпитализировали с серьезными ранениями.