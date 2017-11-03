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В Чикаго в кафе ворвался неизвестный в маске и открыл стрельбу: 1 человек погиб

03 ноября 2017 11:06
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Новости США. Правоохранители Чикаго расследуют инцидент со стрельбой, который произошел в одном из местных кафе, сообщили в программе Новости «24 часа». 2 ноября в помещение ворвался вооруженный человек в маске и открыл огонь по посетителям.

В Чикаго в кафе ворвался неизвестный в маске и открыл стрельбу: 1 человек погиб-1

Один мужчина погиб. Еще двое, включая 12-летнего подростка, получили серьезные ранения. Медики доставили их в больницу.

Злоумышленнику удалось скрыться. По версии полиции, ЧП может быть связано с наркоторговлей.

# Фотофакт # Стрельба в США

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