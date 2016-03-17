Новости США. В Чикаго река стала зелёной в честь дня святого Патрика. Для города, где живет огромная ирландская община, это один из важнейших праздников в году. Воду окрасили специальной смесью, рецепт которой держится в строжайшем секрете. По заверению мэрии, применяемые методы не вредят экологии.

Святой Патрик считается покровителем Ирландии. C его личностью и деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Так, считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.