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В Чикаго река стала зелёной в честь дня святого Патрика

17 марта 2016 11:10
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Новости США. В Чикаго река стала зелёной в честь дня святого Патрика. Для города, где живет огромная ирландская община, это один из важнейших праздников в году. Воду окрасили специальной смесью, рецепт которой держится в строжайшем секрете. По заверению мэрии, применяемые методы не вредят экологии.

Святой Патрик считается покровителем Ирландии. C его личностью и деятельностью в качестве миссионера связано много легенд. Так, считается, что именно он принес письменность в Ирландию, а также изгнал с острова всех змей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Праздничные даты

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