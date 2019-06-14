В Чикаго на 103 этаже небоскрёба под ногами туристов треснул стеклянный пол

Новости США. Стеклянный пол смотровой площадки в чикагской башне треснул под ногами туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Стеклянный пол смотровой площадки в чикагской башне треснул под ногами туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аттракцион для самых смелых располагается на 103 этаже Уиллис-тауэр, на высоте 442 метров. Стеклянный пол стал покрываться трещинами, когда на нём стояла женщина с двумя детьми. В ужасе они выбежали из кабины.
Испуганные туристы, ожидавшие своей очереди, отказались от развлечения. Специалисты утверждают, что со временем стекло может потерять свою целостность, однако трещины на его прочность не влияют.