В Чикаго на 103 этаже небоскрёба под ногами туристов треснул стеклянный пол

Новости США. Стеклянный пол смотровой площадки в чикагской башне треснул под ногами туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аттракцион для самых смелых располагается на 103 этаже Уиллис-тауэр, на высоте 442 метров. Стеклянный пол стал покрываться трещинами, когда на нём стояла женщина с двумя детьми. В ужасе они выбежали из кабины.