Прямой эфир

В честь окончания строгого карантина чехи устроили вечеринку на Карловом мосту

01 июля 2020 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центре чешской Праги устроили необычную вечеринку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь окончания строгого карантина чехи устроили вечеринку на Карловом мосту-1

В честь окончания строгого карантина чехи устроили вечеринку на Карловом мосту-3

Тысячи жителей собрались за столом длиной в полкилометра на знаменитом Карловом мосту. Без масок и соблюдения социальной дистанции люди угощали друг друга едой и напитками, принесенными из дома. Таким способом чехи отпраздновали завершение строгих карантинных мер в стране, а также предстоящий летний отдых.

В честь окончания строгого карантина чехи устроили вечеринку на Карловом мосту-6

В честь окончания строгого карантина чехи устроили вечеринку на Карловом мосту-8

Организаторы застолья учли и тот факт, что в обычное время устроить нечто подобное совершенно невозможно, поскольку Карлов мост – излюбленное место туристов.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Четыре варианта вакцины от коронавируса одобрены для клинических испытаний в США
01 июля 2020 08:14

Четыре варианта вакцины от коронавируса одобрены для клинических испытаний в США

Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году
01 июля 2020 07:24

Коалы могут вымереть в австралийском Новом Южном Уэльсе к 2050 году

Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай
01 июля 2020 07:22

Евросоюз открывает границы с 14 странами и рассматривает Китай