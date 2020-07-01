В честь окончания строгого карантина чехи устроили вечеринку на Карловом мосту

Тысячи жителей собрались за столом длиной в полкилометра на знаменитом Карловом мосту. Без масок и соблюдения социальной дистанции люди угощали друг друга едой и напитками, принесенными из дома. Таким способом чехи отпраздновали завершение строгих карантинных мер в стране, а также предстоящий летний отдых.