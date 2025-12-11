В Чехии студенты вышли на протесты после первых назначений в правительстве

В Чехии – протесты из-за первых решений нового премьер-министра Андрея Бабиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Чехии – протесты из-за первых решений нового премьер-министра Андрея Бабиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возмущение вызвало распоряжение главы кабмина назначить министром окружающей среды скандально известного лидера партии автомобилистов, которая выступает против климатических и экологических норм ЕС. По мнению протестующих, он неспособен руководить ведомством, а назначение угрожает охране природы в Чехии. Протесты охватили многие города страны, включая крупные.