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В Чехии студенты вышли на протесты после первых назначений в правительстве

11 декабря 2025 07:29
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В Чехии – протесты из-за первых решений нового премьер-министра Андрея Бабиша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии студенты вышли на протесты после первых назначений в правительстве-2

Возмущение вызвало распоряжение главы кабмина назначить министром окружающей среды скандально известного лидера партии автомобилистов, которая выступает против климатических и экологических норм ЕС. По мнению протестующих, он неспособен руководить ведомством, а назначение угрожает охране природы в Чехии. Протесты охватили многие города страны, включая крупные.

# Чехия # Протесты

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