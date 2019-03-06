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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

06 марта 2019 09:16
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Новости Чехии. В Чехии произошла вторая за неделю железнодорожная катастрофа: более 20 человек травмированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда-1

В районе вокзала города Брно столкнулись два пассажирских поезда. В них находились 250 человек. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда-4

Напомним, в начале недели подобный инцидент произошёл в Пардубицком крае. Тогда в результате столкновения пассажирского и товарного поезда пострадали шесть человек.

# ДТП # Фотофакт

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