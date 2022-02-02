В Чехии протестуют против ковид-ограничений. Демонстранты вышли на улицы с плакатами и виселицами

Новости Чехии. В Праге прошла акция протеста против ковид-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующие собрались возле здания парламента с плакатами и виселицами.

По словам демонстрантов, они символизируют удушающее действие ограничительных мер на обычных граждан Чехии и предпринимателей. В стране собираются узаконить новые, довольно жесткие меры борьбы с коронавирусом, которые затронут все слои населения, в частности обязательное тестирование.