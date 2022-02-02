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В Чехии протестуют против ковид-ограничений. Демонстранты вышли на улицы с плакатами и виселицами

02 февраля 2022 08:37
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Новости Чехии. В Праге прошла акция протеста против ковид-ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Митингующие собрались возле здания парламента с плакатами и виселицами.

В Чехии протестуют против ковид-ограничений. Демонстранты вышли на улицы с плакатами и виселицами-1

По словам демонстрантов, они символизируют удушающее действие ограничительных мер на обычных граждан Чехии и предпринимателей. В стране собираются узаконить новые, довольно жесткие меры борьбы с коронавирусом, которые затронут все слои населения, в частности обязательное тестирование.

В Чехии протестуют против ковид-ограничений. Демонстранты вышли на улицы с плакатами и виселицами-4

Эта поначалу мирная демонстрация закончилась серьезными столкновениями с полицией. Задержаны несколько десятков человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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