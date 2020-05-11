В Чехии открывают ТЦ, а в Испании разрешили собираться маленькими группами. Какие ограничения снимают в мире

Новости мира. Страны Западной Европы смягчают карантинные меры, которые были введены в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карантин в России будут снимать в три этапа, но Москвы это почти не коснётся

Так, в Нидерландах возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются библиотеки, парикмахерские, а также салоны красоты.