В Чехии открывают ТЦ, а в Испании разрешили собираться маленькими группами. Какие ограничения снимают в мире
Новости мира. Страны Западной Европы смягчают карантинные меры, которые были введены в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Так, в Нидерландах возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются библиотеки, парикмахерские, а также салоны красоты.
В Швейцарии на занятия возвращаются ученики средних классов, открываются музеи, рестораны, спортплощадки. После долгого перерыва начинают работу магазины одежды и обуви.
В Чехии разрешено открыть торговые центры площадью более 2 500 квадратных метров. Кроме того, начали работать парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны.
Ряд ограничений снимается и в Великобритании. С 13 мая жителям королевства разрешат заниматься спортом на улицах, загорать, ездить на автомобилях.
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С 11 мая испанцы получили возможность встречаться с родными и близкими, проживающими в одной провинции. При этом разрешено собираться группами не более 10 человек.