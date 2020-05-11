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В Чехии открывают ТЦ, а в Испании разрешили собираться маленькими группами. Какие ограничения снимают в мире

11 мая 2020 12:20
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Новости мира. Страны Западной Европы смягчают карантинные меры, которые были введены в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Так, в Нидерландах возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются библиотеки, парикмахерские, а также салоны красоты.

В Чехии открывают ТЦ, а в Испании разрешили собираться маленькими группами. Какие ограничения снимают в мире-1

В Швейцарии на занятия возвращаются ученики средних классов, открываются музеи, рестораны, спортплощадки. После долгого перерыва начинают работу магазины одежды и обуви.

В Чехии открывают ТЦ, а в Испании разрешили собираться маленькими группами. Какие ограничения снимают в мире-4

В Чехии разрешено открыть торговые центры площадью более 2 500 квадратных метров. Кроме того, начали работать парикмахерские, солярии, массажные и косметические салоны.

В Чехии открывают ТЦ, а в Испании разрешили собираться маленькими группами. Какие ограничения снимают в мире-7

Ряд ограничений снимается и в Великобритании. С 13 мая жителям королевства разрешат заниматься спортом на улицах, загорать, ездить на автомобилях.

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С 11 мая испанцы получили возможность встречаться с родными и близкими, проживающими в одной провинции. При этом разрешено собираться группами не более 10 человек.

# Коронавирус # Фотофакт

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