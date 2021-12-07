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В Чехии объявили о начале обязательной вакцинации пенсионеров. В Европе учащаются случаи заболевания омикрон-штаммом

07 декабря 2021 14:54
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Новый штамм коронавируса «омикорн» намерен окончательно испортить европейцам Рождество. Каждый день приносит какие-то неприятные новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Чехии объявили о начале обязательной вакцинации пенсионеров. В Европе учащаются случаи заболевания омикрон-штаммом-1

Во Франции из-за вспышки заболевания закрываются ночные клубы. Компаниям предложено перевести работников на удаленку. Усилены меры безопасности в школах. В Испании коронавирусом заразились около 70 сотрудников одной из крупнейших в стране клиник. Это случилось после рождественского приема, где все гости имели сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.  

В Чехии объявили о начале обязательной вакцинации пенсионеров. В Европе учащаются случаи заболевания омикрон-штаммом-4

В Чехии объявили о начале обязательной вакцинации пенсионеров и представителей ряда профессий.  

# Коронавирус # Фотофакт

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