В Чехии объявили о начале обязательной вакцинации пенсионеров. В Европе учащаются случаи заболевания омикрон-штаммом

Во Франции из-за вспышки заболевания закрываются ночные клубы. Компаниям предложено перевести работников на удаленку. Усилены меры безопасности в школах. В Испании коронавирусом заразились около 70 сотрудников одной из крупнейших в стране клиник. Это случилось после рождественского приема, где все гости имели сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.