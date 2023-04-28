В Чехии назвали неожиданное условие для завершения украинского конфликта

Чтобы мирным путем украинский конфликт был урегулирован, нужно покончить с подстрекательством со стороны Америки. Такое заявление сделал чешский эксперт в области безопасности Давид Богбот, пишет РИА Новости со ссылкой на Parlamentní listy.

По его словам, нужно сильно надавить на американцев. Но при нынешнем президенте США это невозможно, считает эксперт, потому нужно ждать предстоящих выборов. Если Джо Байден покинет свой пост, то есть шанс на мирные переговоры. Богбот уверен, что многие жители Украины склоняются к тому, что садиться за стол переговоров уже необходимо. Но Вашингтон сейчас этого не допустит, Америке выгодно как можно дольше затягивать эту войну.