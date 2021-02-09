В Чехии на год могут закрыть гостиницы и рестораны за нарушение карантина

Более 107 миллионов жителей планеты заражены коронавирусом. За 8 февраля заболели почти 320 тысяч человек. На фоне распространения новых штаммов COVID-19 страны усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Нидерландах комендантский час продлили до 2 марта. С 9 вечера до половины 5 утра жителям нельзя покидать свои дома без веской причины. Нарушители должны заплатить штраф в размере 95 евро.