В Чехии на год могут закрыть гостиницы и рестораны за нарушение карантина

Более 107 миллионов жителей планеты заражены коронавирусом. За 8 февраля заболели почти 320 тысяч человек. На фоне распространения новых штаммов COVID-19 страны усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 107 миллионов жителей планеты заражены коронавирусом. За 8 февраля заболели почти 320 тысяч человек. На фоне распространения новых штаммов COVID-19 страны усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Нидерландах комендантский час продлили до 2 марта. С 9 вечера до половины 5 утра жителям нельзя покидать свои дома без веской причины. Нарушители должны заплатить штраф в размере 95 евро.
Жесткое наказание теперь грозит гостиницам и ресторанам в Чехии. Согласно принятому законопроекту за повторное нарушение карантинных мер власти могут закрыть заведения на год. Сейчас им разрешено продавать блюда и напитки лишь навынос через специальные окна выдачи. Документ должны утвердить в национальном парламенте.