В Чехии крематории не справляются с количеством умирающих от коронавируса

Новости Чехии. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 91 миллиону. Критическая ситуация в Чехии. Крематории не справляются с возросшим числом умирающих от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очереди на кремацию приходится ждать около двух недель, несмотря на то, что три печи работают практически бесперебойно. В некоторых городах у больниц уже установили грузовики с морозильными камерами для хранения тел.

Между тем в стране продолжаются антиковидные протесты. В Праге тысячи людей вышли на улицы. Многие из них не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что цена пандемии для экономики окажется еще более высокой. Кроме того, локдаун будет иметь негативные последствия для психического здоровья людей.