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В Чехии 31 декабря противники обязательной вакцинации обещают выйти на акцию протеста

13 декабря 2021 09:39
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Новости Чехии. В Чехии проходят акции протеста против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Чехии 31 декабря противники обязательной вакцинации обещают выйти на акцию протеста-1

В Праге на демонстрацию вышли 5 000 человек. Митингующие считают, что власти, насильно заставляя делать прививки, нарушают основные права человека и гражданские свободы. Если требование об обязательной вакцинации не отменят, организаторы пообещали провести массовый митинг 31 декабря.  

В Чехии 31 декабря противники обязательной вакцинации обещают выйти на акцию протеста-4

Подобные акции прошли и в Украине. Там протестующие прошли по улицам столицы. Также демонстранты перекрыли трассу Киев – Харьков. В стране введена обязательная вакцинация для учителей, медработников и некоторых других профессий.  

# Вакцинация # Фотофакт

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