В Чехии 31 декабря противники обязательной вакцинации обещают выйти на акцию протеста

Новости Чехии. В Чехии проходят акции протеста против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Праге на демонстрацию вышли 5 000 человек. Митингующие считают, что власти, насильно заставляя делать прививки, нарушают основные права человека и гражданские свободы. Если требование об обязательной вакцинации не отменят, организаторы пообещали провести массовый митинг 31 декабря.