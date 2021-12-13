В Чехии 31 декабря противники обязательной вакцинации обещают выйти на акцию протеста

Новости Чехии. В Чехии проходят акции протеста против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. В Чехии проходят акции протеста против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Праге на демонстрацию вышли 5 000 человек. Митингующие считают, что власти, насильно заставляя делать прививки, нарушают основные права человека и гражданские свободы. Если требование об обязательной вакцинации не отменят, организаторы пообещали провести массовый митинг 31 декабря.
Подобные акции прошли и в Украине. Там протестующие прошли по улицам столицы. Также демонстранты перекрыли трассу Киев – Харьков. В стране введена обязательная вакцинация для учителей, медработников и некоторых других профессий.