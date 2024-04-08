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В Часовом Яре уничтожено около сотни боевиков «Азова»

08 апреля 2024 11:48
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Под Часовым Яром уничтожена группа националистического полка «Азов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.

Он отметил, что большая часть из них располагалась в жилых домах. Кимаковский отметил, что боевиков уничтожили совместно с обслуживающим персоналом.
Кроме того, он добавил, что число погибших составляет порядка нескольких сотен человек. Тем не менее советник не назвал точных цифр потерь, поскольку многие боевики остались под завалами.

# Международная политика

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