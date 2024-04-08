В Часовом Яре уничтожено около сотни боевиков «Азова»

Под Часовым Яром уничтожена группа националистического полка «Азов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.

Он отметил, что большая часть из них располагалась в жилых домах. Кимаковский отметил, что боевиков уничтожили совместно с обслуживающим персоналом.

Кроме того, он добавил, что число погибших составляет порядка нескольких сотен человек. Тем не менее советник не назвал точных цифр потерь, поскольку многие боевики остались под завалами.