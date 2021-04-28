В центре Риги загорелся хостел. Погибли восемь человек

Новости Латвии. Смертоносный пожар в Риге. Загорелся шестиэтажный хостел в центре города. Жертвами ЧП стали восемь человек, еще девятерым потребовалась медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, среди пострадавших есть иностранцы. Пламя охватило крышу и верхний этаж здания. Эвакуировать удалось более 20 человек. Район происшествия оцеплен. Движение перекрыто. В ликвидации возгорания задействованы свыше 50 пожарных и более 10 единиц спецтехники.