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В центре Риги загорелся хостел. Погибли восемь человек

28 апреля 2021 08:45
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Новости Латвии. Смертоносный пожар в Риге. Загорелся шестиэтажный хостел в центре города. Жертвами ЧП стали восемь человек, еще девятерым потребовалась медицинская помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Риги загорелся хостел. Погибли восемь человек-1

По предварительным данным, среди пострадавших есть иностранцы. Пламя охватило крышу и верхний этаж здания. Эвакуировать удалось более 20 человек. Район происшествия оцеплен. Движение перекрыто. В ликвидации возгорания задействованы свыше 50 пожарных и более 10 единиц спецтехники.

В центре Риги загорелся хостел. Погибли восемь человек-4

Пострадавшие находятся в больнице. Некоторые получили ожоги, другие отравились продуктами горения. Причина ЧП пока неизвестна.

# Пожар # Фотофакт

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