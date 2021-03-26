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В центре Парижа эвакуировали огромный палаточный лагерь мигрантов

26 марта 2021 12:07
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Новости Франции. Центр Парижа расчистили от мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Парижа эвакуировали огромный палаточный лагерь мигрантов-1

Огромный палаточный лагерь появился на площади Республики вечером 25 марта. При поддержке местных правозащитных ассоциаций беженцы требовали от властей предоставить им достойное и безопасное жилье. Основная часть протестующих – выходцы из Афганистана и стран Африки.

В центре Парижа эвакуировали огромный палаточный лагерь мигрантов-4

Эвакуация мигрантов в этот раз прошла мирно, чего не скажешь про подобную акцию в ноябре 2020 года. Чтобы расчистить площадь от незваных гостей, полицейские тогда применили силу – использовали дымовые шашки и слезоточивый газ.

# Беженцы # Фотофакт

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