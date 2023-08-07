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В центре Нью-Йорка прошёл митинг против поставок оружия Украине

07 августа 2023 08:40
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Новости США. Митинг против поставок оружия Украине прошел в центре Нью-Йорка. Высказать несогласие с политикой американских властей жители мегаполиса решили у здания ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В центре Нью-Йорка прошёл митинг против поставок оружия Украине-1

Участники акции призвали прекратить отправку оружия и техники Киеву. Подобные действия затягивают конфликт, а демонстранты призывают к его скорейшему разрешению, но исключительно путем переговоров. Правда, некоторые продолжают сопротивляться этой идее, говорят активисты. Речь о Североатлантическом альянсе. «НАТО разрушает, а БРИКС создает» написано на плакатах протестующих.

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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