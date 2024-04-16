В центре Копенгагена горит здание старейшей в мире фондовой биржи

Пожарные уже в течение четырех часов не могут справиться с огнем. Для проезда спецтехники, которую продолжают перебрасывать к месту ЧП, пришлось закрыть для движения центр города. В построенном более 400 лет назад доме множество деревянных элементов и перекрытий. Уже обрушился шпиль, который являлся украшением биржи. Специалистов тревожит тот факт, что в ее залах полно бесценных произведений искусства, которые могут быть уничтожены. Само здание находилось на реконструкции и окружено строительными лесами. Не исключено, что пожар возник из-за неосторожности рабочих.