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В центре Копенгагена горит здание старейшей в мире фондовой биржи

16 апреля 2024 11:00
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Сильный пожар вспыхнул в Копенгагене. Там горит здание старейшей в мире фондовой биржи, которая является одной из достопримечательностей датской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Копенгагена горит здание старейшей в мире фондовой биржи-1

Пожарные уже в течение четырех часов не могут справиться с огнем. Для проезда спецтехники, которую продолжают перебрасывать к месту ЧП, пришлось закрыть для движения центр города. В построенном более 400 лет назад доме множество деревянных элементов и перекрытий. Уже обрушился шпиль, который являлся украшением биржи. Специалистов тревожит тот факт, что в ее залах полно бесценных произведений искусства, которые могут быть уничтожены. Само здание находилось на реконструкции и окружено строительными лесами. Не исключено, что пожар возник из-за неосторожности рабочих.

# Пожар

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