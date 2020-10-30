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В центре Киева автомобиль въехал в людей: погибли двое

30 октября 2020 19:30
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Новости Украины. В центре Киева автомобиль въехал в людей: погибли два человека, еще трое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В центре Киева автомобиль въехал в людей: погибли двое-1

В центре Киева автомобиль въехал в людей: погибли двое-3

На кадрах видно, что внедорожник проехал по площади и врезался в автобусную остановку. После этого он протаранил четыре машины и только тогда остановился. Движение по улице Крещатик перекрыто, там работают полицейские и следователи.  

# Авария # Фотофакт

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