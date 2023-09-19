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В центре Еревана вспыхнули протесты из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

19 сентября 2023 17:07
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В центре Еревана вспыхнули протесты. Демонстрации начались на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники акции вышли на площадь Республики к зданиям правительства.

В центре Еревана вспыхнули протесты из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе-1

Протестующие пытаются прорваться через полицейские кордоны, в правоохранителей летят бутылки. Митингующие требуют от премьер-министра Никола Пашиняна защитить армян в Нагорном Карабахе. Напомним, сегодня, 19 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали там военную операцию. В Министерстве обороны страны ее назвали антитеррористической.

В центре Еревана вспыхнули протесты из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе-4

В МИД Беларуси, комментируя ситуацию, отметили, что решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политико-дипломатическими средствами. Со своей стороны Минск готов во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.

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# Акции протеста # Фотофакт

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