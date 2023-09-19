В центре Еревана вспыхнули протесты из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе

В центре Еревана вспыхнули протесты. Демонстрации начались на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники акции вышли на площадь Республики к зданиям правительства.
В центре Еревана вспыхнули протесты. Демонстрации начались на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники акции вышли на площадь Республики к зданиям правительства.
Протестующие пытаются прорваться через полицейские кордоны, в правоохранителей летят бутылки. Митингующие требуют от премьер-министра Никола Пашиняна защитить армян в Нагорном Карабахе. Напомним, сегодня, 19 сентября, Вооруженные силы Азербайджана начали там военную операцию. В Министерстве обороны страны ее назвали антитеррористической.
В МИД Беларуси, комментируя ситуацию, отметили, что решение самых сложных конфликтов возможно исключительно политико-дипломатическими средствами. Со своей стороны Минск готов во всех доступных форматах прилагать усилия по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе.
Читайте также:
Армения или Азербайджан – где больше вооружения? Анализ провел Андрей Богодель
Ордуханян: надеюсь, что армянская общественность увидит, в какую яму тащат соросятники из Украины
Насколько вероятно новое столкновение между Арменией и Азербайджаном? Поговорили с экспертами