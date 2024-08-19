В центре Чикаго проходят пропалестинские акции протеста

Несколько сотен человек участвуют в пропалестинской акции в центре Чикаго, где сегодня, 19 августа, открывается национальный съезд Демократической партии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие идут по одной из главных улиц города и несут плакаты с призывами прекратить поставки вооружений Израилю, остановить геноцид в Газе и снять там блокаду. Участники акции обвиняют премьер-министра Израиля в геноциде жителей анклава, а Джо Байдена – в пособничестве. Более сотни полицейских перекрыли несколько улиц. Некоторые общественные организации, в том числе пропалестинские, намерены провести акции протеста в дни работы съезда демократов. Он пройдет 19-22 августа, Камала Харрис даст согласие баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.