В центре Амстердама произошла стрельба

Новости Нидерландов. Стрельба произошла в центре Амстердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ночь на 30 июля полиция Нидерландов прибыла на вызов к одному из отелей города. На дверях и фасаде здания правоохранители обнаружили не менее 8 пулевых отверстий.