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В центре Амстердама произошла стрельба

30 июля 2020 08:39
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Новости Нидерландов. Стрельба произошла в центре Амстердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Амстердама произошла стрельба -1

В ночь на 30 июля полиция Нидерландов прибыла на вызов к одному из отелей города. На дверях и фасаде здания правоохранители обнаружили не менее 8 пулевых отверстий.  

В центре Амстердама произошла стрельба -4

В центре Амстердама произошла стрельба -6

Специалистам предстоит установить, из какого оружия велся обстрел, а также сколько было нападавших и какие цели они преследовали. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

# Стрельба # Фотофакт

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