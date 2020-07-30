В центре Амстердама произошла стрельба

Новости Нидерландов. Стрельба произошла в центре Амстердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нидерландов. Стрельба произошла в центре Амстердама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ночь на 30 июля полиция Нидерландов прибыла на вызов к одному из отелей города. На дверях и фасаде здания правоохранители обнаружили не менее 8 пулевых отверстий.
Специалистам предстоит установить, из какого оружия велся обстрел, а также сколько было нападавших и какие цели они преследовали. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.