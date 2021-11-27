В Буркина-Фасо протестующих разогнали слезоточивым газом. Демонстранты забросали силовиков камнями

Новости Буркина-Фасо. В столице Буркина-Фасо применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие вышли на митинг против нынешнего управления государственными делами.

Попасть на площадь Нации, где планировалось провести манифестацию, активисты не смогли. Разозлившись, они начали кидать камни в правоохранителей. В результате полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих и установления порядка на улицах.