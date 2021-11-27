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В Буркина-Фасо протестующих разогнали слезоточивым газом. Демонстранты забросали силовиков камнями

27 ноября 2021 18:53
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Новости Буркина-Фасо. В столице Буркина-Фасо применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие вышли на митинг против нынешнего управления государственными делами.  

В Буркина-Фасо протестующих разогнали слезоточивым газом. Демонстранты забросали силовиков камнями-1

Попасть на площадь Нации, где планировалось провести манифестацию, активисты не смогли. Разозлившись, они начали кидать камни в правоохранителей. В результате полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих и установления порядка на улицах.  

# Акции протеста # Фотофакт

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