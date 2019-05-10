В Буркина–Фасо из плена экстремистов спасли четырёх туристов

Новости мира. Двое французских военных погибли в ходе спецоперации по освобождению заложников в Буркина–Фасо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверых туристов, граждан Франции, США и Южной Кореи удалось вызволить из плена террористов.

Путешественники пропали после прогулки в одном из национальных парков республики Бенин, 1 мая. Позже, в нескольких километрах от границы с Буркина-Фасо было обнаружено тело гида, который их сопровождал.