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В Буркина–Фасо из плена экстремистов спасли четырёх туристов

10 мая 2019 13:57
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Новости мира. Двое французских военных погибли в ходе спецоперации по освобождению заложников в Буркина–Фасо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверых туристов, граждан Франции, США и Южной Кореи удалось вызволить из плена террористов.

В Буркина–Фасо из плена экстремистов спасли четырёх туристов-1

Путешественники пропали после прогулки в одном из национальных парков республики Бенин, 1 мая. Позже, в нескольких километрах от границы с Буркина-Фасо было обнаружено тело гида, который их сопровождал.

В Буркина–Фасо из плена экстремистов спасли четырёх туристов-4

Кто похитил и удерживал туристов в плену – не оглашается. Вероятнее всего речь идёт об исламских экстремистах, действующих в Сахельском регионе.

# Захват заложников # Фотофакт

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