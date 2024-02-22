В Бундестаге выступили против поставок ракет Taurus Украине

Бундестаг Германии одобрил резолюцию о поставке Украине дальнобойного оружия для атаки на стратегические объекты в России. Об этом пишет РИА Новости.

Резолюция, выдвинутая правительственными группировками, стала одновременно и альтернативой отвергнутому проекту, предлагающему поставить Украине ракеты Taurus.

Поставка ракет Taurus с радиусом действия 500 км вызвала споры, так как Германия ранее не предоставляла украинской стороне оружие с такими свойствами. Британия предложила купить у Германии противоракеты Taurus, чтобы расширить поставку ракет Storm Shadow в Украину.

При этом Россия считает, что западная военная поддержка Украины лишь усугубляет конфликт, а любой груз с оружием превращается в законную цель для российской армии.